Más de dos millones de hectáreas están ahora mismo en barbecho en nuestro país. Son tierras que están sin cultivar, esperando su momento. Un momento que ya ha llegado, pues el Gobierno acaba de aprobar una norma para que dichas tierras sean cultivadas. El objetivo: buscar terrenos donde sea posible para cultivar el girasol que ha dejado de llegar de Ucrania. Como cuenta el periodista Paco Rubio en laSexta Clave, el plan del Ejecutivo consiste en movilizar todas las tierras que hay en barbecho en nuestro país.

Unas tierras que, en su conjunto, son el equivalente a toda la provincia de Badajoz. Se incluyen las tierras que descansan dentro del sistema de diversificación de cultivos y las que lo hacen por ser de interés ecológico. Pero ¿cuándo será real todo este plan? ¿Hay fecha para ver esos girasoles donde ahora hay tierras en barbecho? Ahora es el momento de la siembra de esta planta, entre los meses de abril y mayo.

Los campos florecidos los veríamos en julio, y ya a finales de agosto y durante el mes septiembre empezaría la cosecha. Es decir: en unos cuatro o cinco meses se empezarían a recoger esos girasoles. ¿Merece la pena este proyecto? ¿Existe un posible mercado? Lo cierto es que, como apunta Rubio, ahora mismo los costes de producción del girasol son elevados, pero su precio también lo es. Se ha pasado de pagar el año pasado entre 300-370 euros por una tonelada de girasol a unos 800 euros.

Es algo más del doble, así que ahora mismo sería una inversión bastante rentable. Es posible que con este plan del Gobierno solventemos la necesidad que tenemos de aceite de girasol. Esto es, si se plantaran con girasol todas las tierras que hay en barbecho, sÍ. Pero claro, eso es un escenario idílico, puesto que hay muchos condicionantes que hacen eso imposible: desde el clima hasta la calidad de las tierras. Por ello, en este caso el periodista analiza una posición más realista.

Pero esto no va solo de girasoles. Desde Ucrania también llegan problemas con los cereales. ¿Podríamos hacer algo parecido a este plan del girasol en España? La respuesta: de momento, no porque ya se ha pasado la época de siembra del cereal. Para cultivos como el trigo o la cebada, ya vamos poco tarde. Su momento ideal de siembra son los meses de diciembre y enero. También cabe hablar del caso del maíz, pues Bruselas ha permitido importar este producto de países donde antes no se podía hacer.

Y es que el maíz es fundamental para el pienso animal, y se está supliendo su escasez importando desde Argentina y Brasil. Tenían unas condiciones muy estrictas para entrar en Europa por el tema de los productos fitosanitarios, es decir, de los insecticidas. Ahora, la Unión Europea ha decidido ser más laxo, la necesidad ha hecho cambiar los criterios, eso sí, de forma temporal.