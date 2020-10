El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado que no quiere que se cierren los cines y teatros, pero así se ha expresado sobre los peligros de la cultura en los tiempos de coronavirus: "No podemos culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas bien. No es por el hecho del riesgo asociado al espectáculo en sí, sino por las entradas y salidas".

Así, Simón ha señalado que el peligro de los cines o los teatros no está en los cines o en los teatros, que está en el pre y en el post. Puede ser. Pero ¿por qué tiene que haber más pre y post en el cine que en el resto de actividades? ¿Qué sucede con el resto de planes de ocio que llevamos a cabo en la calle?

Siguiendo esta lógica, si los padres de los niños nos quedamos a tomar un café después de dejarlos en el colegio, ¿hay que cerrar los colegios? Si se toma una caña tras el trabajo, ¿hay que cerrar las oficinas? Según los propios datos del Centro de Emergencias Sanitarias, sólo tres de los 11.600 brotes detectados tiene vínculos con una actividad cultural. Es el 0.025% del total.