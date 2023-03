Algunos líderes territoriales de Podemos sí estarán con Díaz en el anuncio de su candidatura. Entonces, ¿cuál es el problema con la dirección de Podemos? En cómo se articulará la alianza entre Podemos y Sumar de cara a las elecciones generales. Y eso ha derivado en una negociación encallada por el tipo de primarias que ambos defienden.

Mientras los morados quieren una primarias abiertas con participación de la ciudadanía, y para ello quieren una negociación bilateral entre ambas partes, desde Sumar ofrecen un pacto para celebrar estas primarias pero que sea multilateral, donde participen otras formaciones que estarán en la plataforma. Esto es lo que se ha negociado, esto es en lo que no se ha avanzado y esto es lo que hace que a esta hora Podemos no vaya a estar el domingo.

A eso hay que unirle la desconfianza y las rencillas surgidas sobre cómo articular este proceso de primarias ya que está en juego la representación en las listas electorales, pero también la capacidad de decisión en el futuro proyecto o el reparto de recursos económicos.

Por eso desde la dirección de Podemos siempre insisten en que Sumar es un partido y no una plataforma. De ahí que Podemos quiera tener una relación de igual a igual con Sumar, que pueda negociar una coalición entre dos partidos y que Podemos no se diluya entre los muchos partidos que puedan estar en un proyecto que aglutine a todas las izquierdas. Podemos sería un partido, Sumar otro y en base a eso, los morados apuestan por un acuerdo bilateral. Para ellos, esto es una condición indispensable para la relación entre ambos.

El Grupo parlamentario de Unidas Podemos está partido en su apoyo a Díaz. Se puede decir que la mitad del grupo parlamentario está con las tesis de Díaz y la otra mitad con la tesis de Belarra. Hay que tener en cuenta que Unidas Podemos ya es una coalición con diferentes formaciones dentro y con diferentes sensibilidades, y eso se nota en ver dónde está cada uno en este momento.

Irán al acto y apoyan a Yolanda Díaz casi todos los diputados de En Comú Podem, muy cercanos a la vicepresidenta del Gobierno. También han apoyado a Díaz todos los diputados de Izquierda Unida e incluso algunos como Antón Gómez Reino, Txema Guijarro o Gloria Elizo, que son de Podemos y han expresado en público su apoyo a Sumar.

Quedan horas para que Yolanda Díaz anuncie su candidatura en Magariños, ¿aún puede haber acuerdo para que la dirección de Podemos esté en el acto? Con casi total seguridad, el acuerdo sobre el tipo de primarias de aquí al domingo no va a suceder y por tanto Podemos no estará el domingo en Magariños. Este sábado Podemos celebra su Consejo Ciudadano que es el máximo órgano de dirección del partido y hablará Ione Belarra donde seguro hace referencia a todo esto.

Puede que no haya acuerdo y Podemos no esté el domingo, pero esto no cerraría las puertas a un acuerdo electoral posterior. Es algo que defienden muchos diputados de Unidas Podemos, que no es un drama o algo definitivo que no haya representación de la dirección de Podemos. Dicen que quedan meses y meses para las elecciones generales y será para entonces, cuando sí o sí, defienden, Podemos y Sumar se tendrán que poner de acuerdo para tener una sola papeleta a la que votar.