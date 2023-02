Han pasado 13 días desde el descarrilamiento de un tren con cloruro de vinilo en Ohio y no ha sido hasta hoy, trece días después, cuando se ha pedido a los vecinos que no beban agua del grifo. Un accidente del que de momento se desconoce las causas y las consecuencias. El último informe solo esclarece que descarrilaron 38 vagones. Otros 12 fueron destruidos por el incendio. El siniestro ha abierto una crisis de comunicación en el gobierno de Biden. Su ministro de transportes no se ha referido al tema hasta dos semanas después y solo ha reconocido "estar preocupado".

Las imágenes de la desgracia son impresionantes. Grandes columnas de humo saliendo del convoy siniestrado. Sin embargo, en redes sociales hay quiénes se aprovechan de la desgracia para generar contenido falso y alarmar. En ls últimas horas ha circulado una foto que dice ser la nube tóxica sobre Ohio vista desde un avión. Completamente falso, no existe ninguna nube tóxica. O un video con una enorme nube negra y rosa. Una nube que, según los tuits que comparten la imagen, cubre ya el 8% de la superficie de Estados Unidos. EL 8% o lo que es lo mismo, 800.000 kilómetros cuadrados. También es mentira. Al igual que una fotografía de peces muertos. Han muerto peces por el accidente pero no son los que aparecen en la foto. La imagen se tomó en California en septiembre de 2022.