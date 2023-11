El 25 de noviembre España se tiñe de morado. Bajo el lema "Basta ya de violencia machista", la jornada marca un recordatorio urgente de la lucha que aún enfrentamos. Según datos del Ministerio de Igualdad, en lo que va de año, 52 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Este número desgarrador supera la cifra total del año anterior, subrayando la persistencia de una tragedia que exige respuestas urgentes.

Una curva que no baja lo suficiente: 29% de descenso en 20 años

Aunque los asesinatos por violencia machista han descendido un 29% en las últimas dos décadas, la guerra no ha terminado. La curva descendente desde 1993, según el Ministerio de Igualdad, nos muestra avances, pero no debemos olvidar que cada punto en esa línea representa a una mujer que ya no está con nosotros. La violencia machista no da tregua, y la cifra actual de 52 víctimas este año es un recordatorio brutal de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para erradicar este flagelo de nuestra sociedad.

Denuncias a gritos: 8 violaciones al día y la falta de refugio

Además, Amnistía Internacional nos arroja otra cifra estremecedora: ocho violaciones denunciadas diariamente en España. Sin embargo, la respuesta de las Comunidades Autónomas es insuficiente. Con un mapa que señala en verde solo a la Comunidad de Madrid, Asturias y Cantabria, queda en evidencia que muchas regiones aún no han abierto los centros 'Crisis 24 horas' obligatorios según la Ley del 'Solo Sí es Sí'. El Gobierno transfirió más de 80 millones de fondos europeos para este propósito, pero la realidad muestra que la promesa de protección a las mujeres sigue siendo una deuda pendiente.*

La batalla contra la violencia machista exige acciones concretas, no solo palabras. En el 25N, recordemos que cada número, cada estadística, representa vidas truncadas y sufrimiento que no puede ser ignorado. Es hora de que la sociedad se levante contra esta lacra, exigiendo cambios reales y compromisos que aseguren la seguridad y la dignidad de todas las mujeres.