Johnson & Johnson no vende más sus polvos porque están acusados de provocar cáncer. La compañía se enfrenta a uno de los juicios más peligrosos en su historia. Más de 60.000 personas denunciaron a la farmacéutica por sus famosos polvos de talco. Presuntamente, por haberles producido cáncer, sobre todo de ovario. Y la compañía ofrece ahora indemnizarles con casi 8.900 millones de dólares. Solo el año pasado J&J tuvo unos beneficios de 16.500 millones de dólares. Y han ofrecido 8.900. Es decir, han ofrecido casi la mitad de lo que ganaron en medio año.

Todo se remonta a 2018, cuando una investigación de la agencia Reuters empezó a publicar que Johnson and Johnson sabía desde hace décadas que sus polvos de talco tenían asbesto. Un mineral parecido al amianto con efectos cancerígenos para la salud. Desde hace años se acusa a la farmacéutica de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras de estos polvos de talco. Johnson and Johnson lo niega completamente, pero prefiere pagar.

Son 8.900 millones de dólares entre 60.000 demandantes. Si pagasen a todos lo mismo, son 148.333 dólares por demandante. Pero no es un cheque. J&J propone pagárselo durante 25 años. Y eso sale a 494,40 dólares al mes. A los afectados o a los familiares en el caso de que los demandantes fallezcan.

Pero si Johnson and Johnson dice que sus polvos de talco no eran cancerígenos, ¿por qué ofrecen pagar? Según la multinacional, para acabar con este caso cuanto antes. Con estas demandas y las que puedan venir en un futuro. Y entre otras cosas, aunque científicamente no se ha demostrado, a Johnson and Johnson ya le han condenado por este tipo de casos. Hace 3 años, la Corte Suprema de Estados Unidos condenó a la farmacéutica a pagar una multa de 2.000 millones para indemnizar a otras mujeres con cáncer de ovario. Por eso Johnson and Johnson intenta cerrar todo esto con un acuerdo con los demandantes.