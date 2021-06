Junio comienza con malas noticias: cada vez quedan menos bancos que no cobren a sus clientes por guardarles el dinero. Si el usuario entra en la aplicación móvil de su banco, se acerca a su sucursal (si no la han cerrado) o si llama por teléfono, puede comprobar si está afectado por esta situación, porque desde este 1 de junio es muy probable que las entidades cobren por alguna cuenta corriente. ¿Quién cobra más y por qué?

Es lo que ha analizado en laSexta Clave el periodista Hugo Domínguez, que ha señalado en primer lugar que tienen que estar atentos los clientes que tengan una cuenta corriente en un banco donde tengan poca actividad porque tienen poco dinero o porque usan poco la tarjeta de crédito o de débito de esa entidad. Tienen que estar atentos porque este junio la inmensa mayoría de bancos va a cobrar comisión de mantenimiento por esas cuentas.

Según 'Helpmycash.com', El Banco Santander cobra hasta 240 euros al año a los clientes que no cumplen los requisitos para tener una cuenta sin comisiones. El BBVA, que este mes ha endurecido los requisitos para no tener que pagar esas comisiones, y han subido lo que se paga en dichas comisiones: de 100 a 160 euros al año. En Ibercaja y en ING cobran 120 euros, en Abanca 100, en el Sabadell, Unicaja y Kutxabank 90 euros. La que menos cobra es Bankinter, con 45 euros.

No está Caixabank en esta lista -aunque también cuenta con altas comisiones- porque las cobra en julio, y no en junio. Estas comisiones permitieron a los bancos ganar en comisiones más de 2.100 millones de euros, según ha apuntado la consultora Neovantas. Hay que incidir en que no cobran en todas las cuentas.

¿Podemos hacer algo para que no nos cobren?

Lo más común, según dicen los expertos, es contratar una cuenta corriente online, que tiene pocas o ninguna comisión. Pero se pueden tener en cuenta otros factores para cumplir algunos de los requisitos que exigen los bancos. Los más habituales: tener una nómina de más de 600 euros o pensión de 300 euros domiciliada en la entidad, realizar un número de pagos con la tarjeta de crédito (suelen pedir hasta siete pagos) y contratar alguno de los productos del banco, como seguros, préstamos o hipotecas.

Pero ¿qué dicen los bancos? ¿cómo se defienden? El BBVA ha sido uno de los bancos que ha querido justificar en un comunicado esta medida. "Por la situación económica que vivimos", señala la entidad a razón de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Necesitan una fuente de ingresos y lo hacen a través de las comisiones porque en 2020 todos los bancos en España perdieron más de 5.000 millones de euros.

En su comunicado, el BBVA también apunta a un "entorno competitivo". ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un entorno de tipos de interés bajo, lo que supone que los bancos están ganando muy poco dinero en la actualidad por uno de sus principales negocios, que es ganar dinero. Este cobro de comisiones ha llevado al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, a recordar los derechos de los consumidores.

¿Y nuestros derechos? ¿Qué podemos reclamar?

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Garzón ha señalado que esta medida es "claramente abusiva" y ha recordado que "si en su momento te orfrecieron 'cero comisiones' tienes derecho a reclamar que se mantengan esas condiciones". Así, si tu banco empieza a cobrarte, ¿qué se puede reclamar? ¿A qué tenemos derecho exactamente? Es necesario en primer lugar revisar el contrato para asegurarnos de si nos habían dicho con anterioridad si nos iban a cobrar o no las comisiones.

Si hay cambio, el banco debe avisar con dos meses de antelación. Si esto no ha sucedido, se puede reclamar por escrito al banco, y si el usuario no está de acuerdo con lo explicado con el banco o no ha recibido respuesta alguna, puede reclamar al Banco de España. Garzón ha puesto otro mensaje en redes sociales en el que apuesta por un banco público como el camino para evitar la subida de las comisiones: "La existencia de una entidad pública operando con otras funciones y otra ética probablemente desincentivaría este comportamiento abusivo de la banca privada".

Con 35 diputados, a Unidas Podemos no le da para avanzar en la creación de una banca pública. La formación morada volvió a plantear esta cuestión con la fusión de Caixabank y Bankia, pero más allá de las declaraciones desde Moncloa no se ha impulsado ningún tipo de medida con la que abordar la creación de una banca pública.