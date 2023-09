El bulling es un problema de todos. En las últimas semanas, hemos conocido varios casos de acoso escolar en nuestro país. Precisamente, en España, uno de cada diez niños lo sufre, según un informe del Gobierno. Por eso, laSexta Clave se ha puesto en contacto con el director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar, Rafael Budo, para preguntarle qué hay que hacer para detectar bullying en un niño.

Budo ha explicado que "es muy sencillo detectar al niño que tiene comportamiento agresivo". Para averiguarlo, dice, solo hace falta preguntarle a los alumnos de una clase "quién es el niño o la niña que controla el grupo, domina el grupo de forma negativa o quién es ese líder negativo que te dice con quien puedes juntarte y con quien no. Eso es muy sencillo y yo trabajaría por ahí". Además, ha señalado que "la única forma de detección precoz en una víctima es que la víctima te lo cuente". Y para ello, es necesario que "haya un momento en casa desde los 4 o 5 años en los que se hable, se dialogue y se hablen las cosas sin ningún tipo de dramas y sin ningún tipo de problema, para buscar soluciones pronto".

La comunicación y la educación son primordiales porque. Encender el móvil y mirar Whatsapp no puede dar miedo. Tampoco puede ser que la mayoría de las veces sea el menor acosado el que se tenga que irse del colegio. Incluso que sea esa familia la que tenga que cambiar de ciudad. Los colegios no pueden mirar para otro lado, los profesores no pueden pasar por encima de los casos, los niños deben ser educados para detectar cualquier acoso y denunciarlo. Y los padres de otros niños, si ven cualquier actitud de bullying, deben señalarlo y usarlo para educar. Esto no es solo de la familia del niño acosado o de la familia del acosador. Esto es una labor de la sociedad. De todos, no podemos permitir que un niño sufra. No podemos permitir que un niño más llegue a casa en silencio y con miedo. No podemos permitirnos ni un caso más.