Tras más de 70 años, Reino Unido ha estrenado este miércoles un nuevo rostro en sus billetes. Así, será Carlos III quien sustituirá la imagen de su madre, Isabel II, y lo hará en los billetes de 5,10, 20 y 50 libras. Pero esa fotografía que protagonizará miles de billetes fue tomada hace más de 10 años, en 2013 y tan solo se reemplazará en Inglaterra ya que en Irlanda del Norte o Escocia han optado por sus propios símbolos en vez de por Carlos III.

Si retrocedemos muchos años nos encontramos con que la primera moneda en la que apareció un rey fue en el mundo griego de la mano de Alejandro Magno.

Había conquistado toda Grecia, todo el imperio persa, todo el imperio egipcio y Alejandro decide unificar todas las monedas y poner su rostro en las monedas como un símbolo de poderío.

Con los años, todos comenzaron a hacer lo mismo, pero no siempre ha sido así. En ocasiones, ha habido monedas que no tenían la cara del rey o la reina. A veces por su valor, por una cuestión excepcional o porque no había monarca.

De hecho, en 1870, en la primera peseta española no aparecía un monarca. Estamos en un gobierno provisional, así que la moneda no tiene rey y tiene símbolos de lo que representa España.

¿Por qué se llama "perra" al dinero?

Precisamente en este momento surge la expresión de llamar "perra" al dinero. Entonces, se representó un león sosteniendo el escudo, pero la ciudadanía vio un perro, o más bien, una perra.

Pero las caras de los monarcas no han sido los únicos protagonistas en las monedas. También han aparecido monumentos o diferentes personajes como Cervantes, la catedral de Santiago de Compostela o los Juegos Olímpicos de 1992.

En el caso de España, la primera vez que se utilizó una moneda para conmemorar fue en 1982. Lo hicieron por el Mundial de fútbol, un acontecimiento internacional que tenía lugar en el país tras la dictadura.

Así, tomaron esta decisión para presumir ya que la moneda o el billete sirven para sacar músculo y lanzar propaganda. Es algo que va de mano en mano y sirve para mostrar lo que eres, además de representar tus culturas.