Shakira vuelve a ser noticia. La artista colombiana ha estrenado su último single, 'El Jefe', junto al grupo Fuerza Regida. Se trata de una canción protesta. Y como Ismael Serrano, Bob Dylan o Mercedes Sosa, ella ha cantado a la clase trabajadora, pero a su manera. La cantante ha criticado la explotación laboral y ha mencionado a Lili Melgar, la que, según apuntan varios medios, fue la niñera de sus hijos y la persona que le ayudó a descubrir las infidelidades de su pareja, Gerard Piqué.

La artista ha señalado que la canción es un alegato por la dignificación y contra la explotación de los migrantes. Todo un homenaje a la clase obrera. "Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz", dicen las primeras estrofas de su single. Algo que reivindica la enorme brecha salarial entre los trabajadores y sus jefes. En España, un trabajador gana de media algo menos de 26.000 euros anuales. Exactamente la mitad de lo que ganan directores y gerentes. La brecha es aún más grande si hablamos de trabajadores no cualificados. Sus jefes cobran cuatro veces más que ellos. Y seis si hablamos de migrantes, que en España cobran un 24% menos que el resto.

Otra estrofa dice que: "Tú soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario". Algo que hace referencia a que tener un salario de millonario es muy difícil. En nuestro país hay algo más de un millón de millonarios. A los otros 47 millones nos queda tener mentalidad de millonario. Y los gustos caros. Como el aceite de oliva.

El ascensor social está roto. España es uno de los países europeos con menor igualdad de oportunidades. Solo el 30% de las personas con familias de rentas por debajo de los 20.000 euros llegan a la universidad. Y de todos esos, la probabilidad de que acaben en un puesto directivo es del 35%, frente al 60% de los hijos de familias acomodadas. Y si hablamos de migrantes, como hace Shakira en su canción, menos del 10% de los universitarios en España son hijos de padres migrantes. Porque para ellos, todo es aún más difícil.