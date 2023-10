Feijóo ha dicho que "el Gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús" y lo ha afirmado así "por ser educado". Un equipo de laSexta Clave ha llamado al Partido Popular para que diera casos que sustentaran las palabras de su presidente. Sin embargo, han respondido que se trata de "una forma de hablar" y que Feijóo se ha expresado así "por ser educado" a la hora de expresar la idea de que 'el Gobierno deja a los inmigrantes tirados en la calle sin ningún tipo de ayuda".

Desde el PP solo han remitido una noticia de hace 10 días en la que se recoge una denuncia de alcaldes del PP de Lorca, Murcia o Cartagena. Sin embargo, en ella no se habla de paradas de autobuses, ni nada parecido.

El Gobierno está siguiendo el mismo procedimiento de siempre, pero con una mayor magnitud. A las Islas Canarias ha llegado en las últimas semanas una gran cantidad de inmigrantes superior a la habitual. Por lo tanto, se está trasladando a más gente y a lugares que previamente no la habían recibido.

No obstante, se está haciendo lo habitual: trasladar de manera humanitaria a inmigrantes desde Canarias hasta la Península porque las islas no deben ser un lugar de internamiento de extranjeros, porque la inmigración es una cuestión nacional, no de las Islas Canarias.

Cuando llegan los inmigrantes pasan por un centro médico y por un centro policial. Después, van a un centro que tiene el Ministerio y, si hay lugares disponibles, se les traslada allí para que tengan un tiempo de acogimiento y se adecúen. Habitualmente esta etapa dura un mes, pero no suelen estar ese tiempo porque los inmigrantes están deseando salir y continuar su ruta hacia donde sea para poder vivir y poder trabajar sin estar atados a nada.

Si el inmigrante no encuentra nada, o se considera que debe permanecer más tiempo, se prorroga un mes. Las normas han sido modificadas porque la presión migratoria es tal que el Ministerio en el último mes ha cambiado la norma tres veces para rotar plazas.

Ahora, el lugar de permanecer tres meses como era antes, van a estar uno. Al igual que antes no se hacía ninguna referencia a las plazas, ahora se dice que, en caso de escasez de plazas, habrá prioridad para las personas vulnerables. Se hace una previsión para favorecer a quienes hayan sufrido violencia, mujeres embarazadas, familias con menores. Sin embrago, de momento, hay plazas por España para cubrir esto.