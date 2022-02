No es el capitolio de Estados Unidos, pero la turba de ganaderos enfurecidos asaltando el Ayuntamiento de Lorca tardará en borrarse de nuestra memoria democrática. Con los primeros vídeos del momento pudimos ver cómo intentaron entrar en el edificio, y ahora se ha podido conocer cómo lo consiguieron, arrollando a los agentes que trataban de frenarles.

Los asaltantes camparon a sus anchas por los pasillos del consistorio, donde se vivieron momentos de caos y mucha tensión. Tanto, que el pleno del Ayuntamiento de Lorca tuvo que ser suspendido.

Pero, ¿por qué ese grupo de ganaderos asaltó el Ayuntamiento de Lorca? Quizá quien mejor lo ha explicado es uno de esos hombres que formó parte de la turba y luego se dio cuenta de que lo que se iba a votar no le perjudicaba en absoluto. Se trata de Pedro Giner, gerente en una quesería.

El ganadero en cuestión ha justificado su locura transitoria con estas frases: "Se calentó mucho el ambiente" y "Me dijeron unas cosas que no coincidían con la realidad". En definitiva, que "La desinformación hace tomar decisiones que no son coherentes". Crispación y bulos que sirven, en parte, para explicar lo ocurrido, y que en esta ocasión han provocado que un Ayuntamiento no haya podido cumplir la voluntad de sus vecinos.

Lo cierto es que todo ocurrió cuando en el pleno iban a votar una moción para alejar las granjas de cerdos de los núcleos urbanos y es que el municipio tiene unos 100.000 habitantes y más de un millón de cerdos. Eso son diez cerdos por cada lorqueño. La prohibición ni siquiera afecta a las explotaciones que ya están construidas, sino que es solo para las nuevas y las ampliaciones de las granjas ya existentes.

La postura de las derechas frente al asalto

Otro aspecto importante a analizar es el cómo están digiriendo las derechas lo sucedido. El Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido el más claro en el PP, subrayando en sus redes sociales que "todos debemos rechazar cualquier tipo de violencia". También ha añadido una petición de "diálogo y consenso".

Lo más destacable es que López Miras no ha puesto un "pero", como sí han hecho sus compañeros del PP y del portavoz de VOX. Por ejemplo, desde el PP de Lorca avisan que "cuando se juega con el pan de muchísimas familias y con sus desesperación se generan situaciones como esta", y hablan de una "reacción" del campo.

En el PP nacional, Ana Pastor y Pablo Casado han condenado la violencia con 'peros'. "Los ganaderos tienen un problema porque tienen un Gobierno lamentable", afirmaba Pastor.

En Vox directamente han lanzado un mensaje de apoyo al considerar que los ganaderos que lograron parar el pleno están siendo "criminalizados por intentar ser escuchados en un pleno en el que se decidía el futuro de sus vidas".

En cambio, en Ciudadanos han considerado las declaraciones del PP y de Vox de "infames" por justificar la violencia.