Apple lanzará su cuenta de ahorro con un 4,15% de intereses. Con el sector bancario tambaleándose y algunas entidades rescatadas no parecería el mejor momento para meterse en el negocio bancario, sin embargo, eso es lo que acaba de hacer el gigante tecnológico.

Por si fuese poco Apple se han aliado con el mayor banco de inversión del mundo, Goldman Sachs. Juntos ofrecen más de 4% de rentabilidad. ¿Cómo pueden ofrecer unas condiciones mucho mejores que los bancos tradicionales? Primero porque se lo pueden permitir. Tienen una clientela potencial mayor que ningún banco en el mundo. Ahora mismo existen, según el CEO de Apple, 1.800 millones de iPhone activos en el mundo. Segundo: tienen muchísima más liquidez y fortaleza financiera que cualquier otro banco. Y tercero: no se gastan un duro en sucursales. Con su estructura, casi ni gastan en trabajadores. Y encima entran a esta guerra con otro gigante como Goldman Sachs.

Ofrecen un 4% de rentabilidad mientras que los bancos tradicionales ofrecen casi diez veces menos por los ahorros en las cuentas de ahorro estándar. La media nacional de la remuneración de los bancos para cuentas de ahorro es del 0,39%. Aunque hay algún banco online que sí puede competir con la oferta de Apple.

Si se compara con España es cinco veces más. Aquí los bancos rondan de media de rentabilidad por cuentas de ahorro, salvo productos con condiciones muy concretas, el 1% o menos. En concreto los depósitos a un año rondan el 0,86% de rentabilidad según los últimos datos del Banco de España.

Y como todos los bancos online, pocas comisiones. Ellos presumen de cero comisiones. Ni por mantenimiento, ni por movimientos de dinero de la cuenta de Apple a otra, ni por transferencias, ni comisiones de ningún otro tipo. Y tampoco habrá que tener en la cuenta un saldo mínimo.

El dinero guardado en un banco tradicional tiene unas garantías, un respaldo. Y en Apple también. Por La Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Este organismo garantiza que en caso de quiebra, los clientes puedan recuperar su dinero. Es como el Fondo de Garantía de Depósitos de España. Pero han puesto algunas cláusulas atípicas en caso de un desastre bancario para evitar la fuga de depósitos. Se reservan el derecho de dar o no su dinero a los clientes si no avisan antes de siete días. Y otra más, pueden también limitar el importe de esa retirada de fondos: 10.000 dólares de una o 20.000 a la semana como máximo.

Pero no son las únicas pegas. Hay que tener un iPhone y Apple Pay, No aceptan ingresos en efectivo. Todas los operaciones tienen que ser por banca electrónica. Solo para personas físicas. No es para empresas. Dice que solo puede usarse con fines personales, familiares o domésticos. No con fines comerciales. El saldo máximo es 250 mil dólares.

Lo más importante, ¿se puede usar desde España? De momento solo está disponible en Estados Unidos. Aún no está implantada en España. En ningún país europeo. Y no se sabe cuándo llegará.