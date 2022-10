La actriz Jamie Lee Curtis ha pasado por España para presentar 'Halloween: El final'. Y aunque la suya es una película de terror, en una entrevista con la 'Cadena Ser' ha confesado que lo que realmente le da miedo es el clima de violencia y los discursos de odio que se extienden a lo largo y ancho del mundo.

Lo ha expresado desde una perspectiva muy personal, contando que tiene una hija trans a la que estos discursos señalan y amenazan directamente. Su discurso ha sido el grito de una madre ante el terror que sufre por lo que le pueda pasar a ella y a personas como ella.

Pero es mucho más, porque la reflexión sobre la propagación de los discursos de odio no deja indiferente a nadie. "Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, sólo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella. El nivel de odio es..., como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso. El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador".

"Así que Jamie Lee Curtis está asustada, y tú también deberías estarlo. Y Jamie Lee Curtis tiene una voz, y está tratando de usarla, y tú también deberías. Y así es cómo cambiamos las cosas, pensando en ellas, aprendiendo, y luego usando nuestras voces para llamar la atención y luchar contra ellas", ha defendido Lee Curtis.