"Pedro Sánchez, a prisión": era el cántico que copaba la Puerta del Sol este domingo en la manifestación contra la amnistía y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejaba sonar mientras frenaba su discurso para que los manifestantes pudieran alzar la voz.

Una imagen que se contrapone a la que se pudo ver en una concentración en 2017 con el procés en plena ebullición y Josep Borrell ante la multitud. Los asistentes cantaban "Puigdemont, a prisión", y el socialista respondía de forma muy diferente: "No gritéis como las turbas del circo romano. A prisión solo van los que deciden los jueces".

La presidenta de la Comunidad de Madrid elevó este domingo el tono en un discurso muy crítico contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de tener un "proyecto de totalitarismo" por el que ellos darán "la batalla" para impedirlo. "Olvidan que aquí también está el PP, nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe", expuso entonces.

Lejos de retractarse, poco después la presidenta madrileña detallaba qué hay detrás de esas declaraciones: "Esto significa que cada atropello va a tener una respuesta. No es tan difícil de entender. Sí, sí, por eso aviso. Con cada atropello habrá respuesta. No puede haber más abuso de poder, porque no se le puede hacer más daño gratuito a España y esto merece una contestación. Están creando dos naciones. ¿Qué piensan, que desde Madrid no va a haber contestación? Pues por supuesto que la habrá", ha añadido.