"Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos lo usen para hacer el mal". Nuestra frase del día la firma el 'padrino' de la inteligencia artificial. A Geoffrey Hinton le asusta lo que él mismo ha ayudado a crear. Ha pasado de potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial a advertir de sus riesgos.

Reflexiones que ha compartido en una entrevista en 'The New York Times'. Pide a los científicos e informáticos del mundo que echen el freno. Que no ayuden a la expansión de la inteligencia artificial "hasta que hayan entendido si pueden controlarla". Hasta hace unos días era vicepresidente de ingeniería de Google. Pero ha dejado su cargo preocupado por las consecuencias de su trabajo. La otra frase que llama la atención es esta: "Me consuelo con la excusa habitual: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro".