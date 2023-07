Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo arrojaron datos imprecisos, medias verdades y, en algunos casos, mentiras durante su debate cara a cara en Atresmedia. En el caso del presidente del Gobierno y candidato del PSOE al 23J, hubo cinco afirmaciones que no fueron ciertas.

La primera de ellas fue negar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones en 2011... cuando sí lo hizo. Eso sí, no lo hizo con todas. Se salvaron las mínimas y las no contributivas, pero sí aprobó una ley para bajar las jubilaciones y Sánchez, que era diputado, votó a favor.

Segunda cosa que dijo Sánchez que no era verdad: decir que está "ejecutando" 183.000 viviendas. Lo que hay es un anuncio, una voluntad, pero no se están "ejecutando" esas viviendas. La tercera afirmación de Sánchez que no es verdad es que no hay menos autónomos, ya que, desde que llegó a Moncloa, hay 7.300 menos desde que ganó las elecciones en 2019.

El cuarto dato que no es cierto es que el PIB español se ha multiplicado por cuatro en lo que llevamos de años, un dato que confundió. Se refería a la tasa de crecimiento, concretamente a la del primer trimestre, cuando la tasa española se situaba en un 3,8%. Casi multiplica por cuatro la media del resto de países de la Unión Europea, que está en el 1%.

El quinto dato que no es verdad es que el PP "nunca" ha votado las leyes de Igualdad. El PP votó a favor de la ley contra la violencia de género y se ha abstenido en la ley de igualdad. Eso no quita que haya votado en contra y recurrido al Constitucional la ley del aborto, la ley del matrimonio gay y la ley trans.