El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha estado cargado de datos que ambos líderes se han echado en cara el uno al otro, datos que, en muchos casos, han sido, cuanto menos, imprecisos, si no falsos en algunos casos.

En el postdebate de Al Rojo Vivo, desde Newtral han desmentido dos de esos datos, uno aportado por Feijóo y otro por Sánchez. En el caso del líder del PP, ha afirmado que la deuda con Sánchez ha crecido 200 millones de euros al día, una frase cierta atendiendo a los datos del Banco de España, pero siendo una cifra muy parecida a la última etapa de Mariano Rajoy cuando estaba en Moncloa.

Por su parte, Sánchez no ha aportado el dato exacto de fijos discontinuos que hay en España, el cual no se actualiza desde 2022, momento en el que el Ministerio de Trabajo reconocía que había en España entre 136.000 y 443.000 personas que se encontraban en situación de fijos discontinuos inactivos.

La afirmación falsa de Feijóo sobre Pegasus

Estos no han sido los únicos datos en entredicho que hemos escuchado en el debate. Feijóo ha asegurado que la Audiencia Nacional ha archivado la investigación sobre el caso Pegasus por la "falta de colaboración" de Sánchez, dato que es falso, ya que se ha archivado por la falta de cooperación por parte de Israel.

Sánchez y el dato erróneo sobre inflación

Sánchez también ha aportado un dato falso al mencionar que la inflación española era del 2% cuando comenzó la guerra en Ucrania. En febrero de 2022, era de un 7,6%; en marzo, subió al 9,8%.

Europa no "derogará" la excepción ibérica

Feijóo ha comentado que la Unión Europea "derogará" la excepción ibérica, algo que no es así. La última novedad ha sido la prórroga lograda por España y Portugal hasta finales de año en caso de que el precio del gas vuelva a dispararse. Si no se prorrogase dicha medida, no tendría sentido decir que se deroga.

El PP y sus votos en las leyes de derechos sociales

Sobre las leyes en materia de derechos sociales aprobadas por el PSOE, Sánchez ha afirmado que "todas" han sido "recurridas en el Constitucional" o votadas en contra por parte del PP, que votó en contra de la ley del matrimonio igualitario, del aborto y del 'solo sí es sí'. En el caso de la ley trans, optó por abstenerse.

Hay dos datos que sí que son ciertos por parte de Feijóo. Según recoge el INE, el precio de los alimentos han subido un 30% desde junio de 2018 y mayo de 2023, respaldando la afirmación hecha por el líder del PP. También es cierto que España no ha recuperado el PIB que tenía cuando Sánchez llegó al Gobierno, si bien España es el país que más crece de la Eurozona.