Tania Sánchez, sobre el alquiler que podrían alcanzar las viviendas turísticas tras la guerra: "Van a poner unos precios que no tienen pies ni cabeza"

La analista ha aseverado que el sector va a iniciar un "proceso especulativo" cuando llegue una demanda "por encima de lo razonable".

La guerra en Irán está inflando los precios de prácticamente todos los sectores. Y el turismo es uno de ellos. Ante este crecimiento, en La Roca se ha abordado la posibilidad de que España cambie su modelo turístico y ofrezca uno más de lujo. "Creo que también tiene sus riesgos. Puede venir bien", ha afirmado Tania Sánchez.

Ahora bien, la analista ha apuntado que le ha sorprendido que Jordi Hereu, ministro de Turismo, "diga con esa confianza que no se va a sufrir especulación de precio": "Creo que todo el sector que tiene que ver con la vivienda turística, que no es menor, va a iniciar un proceso especulativo cuando llegue una demanda por encima de lo razonable".

"Van a poner unos precios que no tienen pies ni cabeza y que, en la medida que alguien lo disponga, puede subir hasta que haya gente dispuesta a pagarlo", ha añadido.

Por ello, ha considerado "urgente" que el Gobierno tome medidas: "Equilibrar nuestra posición mundial en posiciones de turismo con el equilibrio que necesitan las ciudades. Hay un punto en el que el turismo se dejan de computar las externalidades negativas, pero las tiene. Cuando pasa determinado nivel de impacto, las externalidades empiezan a ser inasumibles. Para las ciudades, para la convivencia, para el medioambiente... y ya lleva pasando los dos últimos años".

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