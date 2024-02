La colaboradora Marta Kritikian lleva a La Roca el tema del día, el que no para de sonar a todas horas, el que será el representante de España en Eurovisión el próximo 11 de mayo. En el plató suena 'Zorra' de Nebulossa y entre los tertulianos hay quien se declara fan del tema y también quien tiene sus dudas.

Mientras que Nuria Roca asegura que le encanta la canción, a pesar de no estar al día de los asuntos eurovisivos, Juan del Val la califica como "un juego". "He escuchado a la cantante en una entrevista y decía que era una canción necesaria... A ver...", comenta dando a entender que él no lo considera así en absoluto. "Un poco antiguo esto, ¿no? Es como de los ochenta", concluye acerca de su mensaje. Eso sí, considera que lo de "soy una zorra" se va a cantar en todas las fiestas.

Nacho García no tiene el mismo punto de vista que su compañero. "Era la que más mensaje tenía alrededor", reflexiona. "Es un himno". A pesar de no ser la favorita de Bernat Barrachina, el cómico va a tope con el tema.

Nuria Roca no cree que en Eurovisión sea tan importante el mensaje como la canción y el ritmo de la misma en sí. "A lo mejor estamos perdiendo la esencia", pone esta reflexión sobre la mesa.