"La solución no es putearles": Juan del Val critica las medidas tomadas en Barajas contra el sinhogarismo

En La Roca, Juan del Val ha denunciado las medidas que AENA está tomando para evitar la presencia de personas sin hogar en el aeropuerto de Barajas, donde muchos se refugian al no poder permitirse una vivienda.

"Entiendo que la solución no es sencilla", ha reconocido el colaborador. Sin embargo, ha sido tajante con las acciones llevadas a cabo: "Lo que sí que es evidente es cuál no es la solución, y la solución no es putearles".

Juan del Val ha criticado decisiones como subir el aire acondicionado o levantar a estas personas a las cuatro de la mañana para que se marchen. "No es subir el aire acondicionado ni levantarles a las cuatro de la mañana para que no vayan", ha apuntado.

Además, ha pedido que las diferentes administraciones implicadas, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Gobierno central, se sienten a dialogar y "afronten el problema".

"Que la solución pase por la iniciativa de fastidiar a las personas que hay allí no es la solución", ha concluido visiblemente indignado.