Salvador, tras tres años viviendo en Barajas, denuncia su situación: "Están jugando con vidas humanas"

El equipo de La Roca se ha desplazado hasta el aeropuerto de Barajas para conocer de cerca la situación de las personas sin hogar que, ante la falta de recursos, se han visto obligadas a dormir en las instalaciones del aeropuerto.

Tras la polémica generada por las denuncias de los trabajadores, AENA ha tomado medidas dentro de sus competencias: ha retirado los asientos para evitar que se utilicen como cama y ha tapado los enchufes para impedir que se carguen teléfonos móviles.

Además, se ha restringido el acceso a las terminales. Tal como se observa en el vídeo que acompaña esta información, hay varios carteles en Barajas que indican: "Para la permanencia y acceso al aeropuerto será requerida la documentación necesaria".

Salvador, uno de los afectados, lleva tres años viviendo en el aeropuerto. Asegura a La Roca que nadie le ha ofrecido una alternativa y denuncia que su vida ha estado en peligro durante este tiempo. "He sido robado, me han intentado agredir", afirma. También critica la falta de acción de las administraciones: "Están jugando con vidas humanas".

Otro hombre que también duerme en Barajas cuenta que, a pesar de tener ingresos, no puede acceder a una vivienda. "Yo soy pensionista. Tengo una pensión en la cual no me llega ni siquiera para pagar una habitación", explica ante las cámaras de La Roca.