Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha respondido este sábado en La Roca a un propietario de 12 pisos turísticos, quien achacó las subidas a la "seguridad jurídica" y a las leyes sobre vivienda. "Lo que vemos es que el problema es este señor. Tiene 12 viviendas y hoy hemos visto la calle desbordada de gente diciendo que no tenemos vivienda", ha denunciado.

"Hay que tener claro que la vivienda no es un bien de mercado", ha sostenido Palomo tras escuchar que Jon Gotia niega en la entrevista en el programa que uno de los problemas de vivienda sean por los pisos turísticos. El abogado ha incidido que "está claro que es el Gobierno quien tiene que intervenir".

"Lo que está diciendo (el Ejecutivo) es que va a aplicar la ley de vivienda. Lo que tenemos que decir es que hay más de 350.000 pisos turísticos que se están dedicando a otra cosa que no es vivienda", ha sostenido, añadiendo a esto los fondos de inversión que están "actuando en España a tutiplén".

"¿Cómo se va a aplicar el derecho de vivienda si tenemos la ley de los fondos buitre en activo? Hasta que no se derogue no se va a aplicar el derecho de la vivienda", ha afirmado. Lo mismo, añade, sucede si no "se prohíban los pisos turísticos" o que "esta gente deje de tener 12 pisos y pueda especular con ellos".