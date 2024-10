Jon Gotia de la Torre, propietario de 12 viviendas destinadas a alojamiento turístico, ha explicado este domingo en La Roca que la solución al problema de la vivienda "parece obvia" y es que vuelva el "equilibre el terreno de juego entre casos e inquilinos".

"Los precios han subido tanto por la seguridad jurídica para los caseros es cada vez peor. Si un inquilino te deja de pagar, tienes problemas para desahuciarlo", ha afirmado. Asimismo, añade, que las "rentas han estado varios años limitadas, se ven obligados a pagar un seguro de impago que acaba repercutiendo en el precio".

Asimismo, cree que, además de desequilibrarse el tablero de juego, "prácticamente todas las nuevas leyes van a favorecer a los inquilinos". Esto, a su juicio, ha provocado que los caseros suban los precios y las exigencias.

En cuanto a si las viviendas turísticas forman parte de este problema, ha asegurado que "no". Justifica que hay más viviendas turísticas porque se anuncian más: "Cuando se dice que hay muchas viviendas turísticas, y que en algunas ciudades hay más que convencionales, yo cuando alquilo la vivienda una semana, no quito el anuncio". "Todas las viviendas turísticas están anunciadas a la vez", afirma, no como la vivienda convencional.

Asegura que él "ha salido del mercado residencial por la pérdida de garantías jurídicas". "En mi caso, sabe que el alquiler turístico ni me lo planteaba", ha asegurado.