Silvia Taulés desmiente que Carlos III esté preparando su abdicación: "No va a soltar la corona ni aunque lo maten"

La periodista ha afirmado que el monarca británico "ha tenido una enfermedad y puede delegar algunas funciones, como está haciendo, pero no va a dejar de ser rey".

Crecen los rumores sobre que Carlos III estaría preparando su abdicación para 2026 y algunos medios apuntan a que, de hecho, el príncipe Guillermo ya está actuando como si fuera el rey de facto. Sin embargo, la periodista Silvia Taulés ha señalado que ella habla con "periodistas que hablan no solo de casas reales, sino también de política, y todos coinciden bastante en que Carlos III, que tiene 77 años, hace tres o cuatro que es rey y no va a soltar la corona ni aunque lo maten".

En este sentido, Taulés ha subrayado que Carlos III "ha tenido una enfermedad y puede delegar algunas funciones, como está haciendo, pero no va a dejar de ser rey". "Ha estado esperando millones de años para ser rey como para dejar de serlo ahora", ha expresado.

En lo referente a dónde está su hermano Andrés, la periodista ha dicho que "no se sabe". "Sus hijas han sufrido bastante, porque las han echado de todas las ONGs también, y ellas han dejado algunas, porque, además, se ha dicho que una de las hijas, sin mucha preparación, tenía un gran cargo en Nueva York, qué casualidad, en una empresa que estaba relacionada con Epstein", ha apuntado, al tiempo que ha opinado que "lo lógico sería que (la familia) se fuera a Dubái", aunque ha reconocido que la situación actual no es la más idónea para ello.

Además, la periodista ha indicado que "están empezando a investigar y están empezando a pedir que se investiguen empresas offshore, paraísos fiscales, donde Andrés desviaba dinero que cobraba cuando tenía un cargo público que fue designado por la reina". "Esto quiere decir que puede ser que tenga más dinero y lo que quieren hacer es engancharlo de alguna manera", ha concluido.

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