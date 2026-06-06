Ricardo Moure, sobre la advertencia de los científicos de que hay un 100% de probabilidades de tsunami en el Mediterráneo: "No será como en Tailandia o Sri Lanka"

El divulgador científico también ha advertido de que, dado el pequeño tamaño del Mediterráneo, un terremoto en el mar podría llegar con mucha rapidez a algunas ciudades.

Los científicos han advertido de que, con un 100% de probabilidad, se producirá un terremoto en el mar Mediterráneo en los próximos 30 años. Una noticia que ha dejado en shock a los colaboradores de La Roca y que Ricardo Moure ha explicado en el plató.

"Por los modelos matemáticos que se crean haciendo toda la serie histórica de tsunamis y terremotos que ha habido en el Mediterráneo, las probabilidades de tsunami en algún punto del Mediterráneo en los próximos 30 años es del 100%", ha afirmado el divulgador científico.

Ahora bien, Moure ha señalado un "matiz" y es que este terremoto no será como "esas imágenes que vimos en Tailandia, Sri Lanka o Japón de algunos hasta de 10 metros de altura": "Sería un tsunami de al menos un metro de altura, que parece poquito pero un tsunami de un metro no es una ola de un metro".

"Un maremoto de un metro puede ser mortal, en los puertos puede destrozar los barcos, si pilla en la desembocadura de un río puede crear una crecida e inundar pueblos de alrededor", ha añadido.

Además, ha alertado del problema de que el Mediterráneo sea un mar tan pequeño: "Si hay un terremoto en el mar llega muy rápido. Uno de los puntos calientes sería el mar de Alborán. Si se produjera ahí, en la falla de Averoes, podría llegar a una ciudad como Málaga en 20 minutos".

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