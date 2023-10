"No se me permite poner vídeos de animales", se queja Nacho García en 'La Roca', y añade: "Se me está coartando la libertad". Aunque Berni Barrachina lo pone en duda y este selecciona varios en los que podría estar la clave.

El primero de ellos "puede haber algo extraño", avisa, y aparece una pareja de osos descubiertos mientras mantenían relaciones sexuales en plena calle en una urbanización. "Los osos tienen vida", justifica el colaborador ante el asombro de Nuria Roca.

"Los animales tienen necesidades como todo el mundo y donde les pilla, les pilla y, a diferencia de los humanos, no tienen pudor", señala García, para presentar el segundo vídeo, en el que una pareja de leones teniendo sexo encima del vehículo en el que viajan unos turistas para hacer un safari. "Están teniendo una experiencia en 3D", comenta.