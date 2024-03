"¿Cenaríais con seis personas que no conocéis de nada?", pregunta Sara Ramos a sus compañeros de La Roca, a los que informa de que han inventado una aplicación para cenar con desconocidos y tener, así, una cita con seis personas diferentes en Madrid. "Te juntan según tu ubicación y los gustos culinarios", explica la colaboradora, que asegura que "hay mucha gente a la que le apetece".

"Me parece una idea maravillosa", opina Nuria Roca. En cambio, a Juan del Val le parece "la cosa peor del mundo".

Ante esto, Sara Ramos pregunta por las citas a ciegas, que sería el resultado de esta quedada de seis personas, y mientras que la presentadora asegura que no puede "opinar porque nunca ha tenido una, pero no le gustaría en absoluto" y Juan del Val también se muestra muy contrario a ellas; Berni Barrachina no puede estar más a favor: "Es la única probabilidad de mojar que tengo yo en la vida. Yo cada día estoy con uno y, si no lo conozco, ya lo conoceré. Cuanta más gente sepa que estoy en el mercado, más se corre la voz", espeta en este vídeo, donde sus compañeros le interrogan sobre su agitada vida.