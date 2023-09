"Es habitual que las personas renuncien a las herenciascuando hay deudas", asegura Manuel Hernández, abogado especialista, pues explica que "uno hereda en derechos y obligaciones", aunque indica que existe una fórmula que muchas personas desconocen para evitar esto.

Se refiere a lo que se conoce como herencia a beneficio de inventario, por la que una persona hereda hasta el límite en el que vaya a afectar a su patrimonio: "Cuando esa herencia que he aceptado, vaya a saltar mi patrimonio las deudas, ahí se cierra, no toca mi patrimonio, no me perjudica".

"¿Esto se puede hacer?", le pregunta Nuria Roca, ante lo que este asegura que "se puede hacer y es muy recomendable". "Esto tranquiliza muchísimo", comenta la presentadora.