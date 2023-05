La psicóloga Alicia Banderas explica en La Roca que en su consulta ha notado un aumento de casos de personas que hablan mucho de sí mismos y que esto genera problemas en las parejas. "A veces van a un ritmo distinto. Uno llega el trabajo y no quiere hablar nada y el otro quiere contarlo todo... Cuando les pregunto de qué hablarían si uno de ellos no hablase de sí mismo, si uno no fuese el interlocutor, a veces me dicen que de nada".

A esto ha reaccionado la presentadora, Nuria Roca, que asegura que le provoca "muchísima tristeza" conocer este dato. Y la psicóloga responde que es el "día a día de muchos hogares".

Para tratar de solucionar estos problemas, lo que hacen, dice la experta, es "entrenar la escucha activa para que te puedas concentrar en lo que ha dicho la otra persona, se fuerza el mostrar interés y se hace esperar el turno para hablar", explica Banderas.