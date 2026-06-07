La Roca
La pregunta de Pilar Vidal al enterarse de que existe un grado en Ilusionismo: "¿Quién da clase, el mago Pop?"
Nuria Roca ha aseverado al enterarse que ella puede ir a San Lorenzo del Escorial, donde se puede dar el grado, como "catedrática".
Los centros españoles están incorporando a sus programas nuevas carreras que se pueden cursar. Algunas son añadir grados que ya estaban en otros lugares, pero algunos apuestan por carreras innovadoras. Como es el caso de Córdoba, donde hay un doble grado de Matemáticas y Filosofía o que a distancia se puede hacer un grado en Inteligencia Artificial.
Ahora bien, en La Roca ha calado lo que se puede cursar en San Lorenzo del Escorial: un grado de Programa Superior en Ilusionismo.
"Perdona, ¿ilusionismo es lo que yo sé por ilusionismo? Yo puedo ir de catedrática a dar la clase", ha reaccionado muy alegre Nuria Roca.
"¿Quién da clase, el mago Pop?", ha preguntado asombrada Pilar Vidal.
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