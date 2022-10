Tras ver la opinión de la calle acerca de las exparejas y de la relación que puede mantenerse una vez acaba el noviazgo. ¿Es posible la amistad? ¿Es la norma habitual esa unión incluso después de la separación? Esas y más preguntas llegan al plató de La Roca, donde se debate sobre los celos, las parejas y las relaciones sexuales.

Para Nacho García, "liarse con un ex no cuenta". "Viene tolerado por la Constitución española, no cuenta", bromea. En el vídeo vemos que el debate va de menos a más, hasta que llega la pregunta clave: ¿tienen los colaboradores relación con sus ex?

Ahí, Juan del Val entra al trapo y recuerda a Nuria Roca que sí que guarda relación con un ex. "Estamos en laSexta. Tú te debes a tu audiencia. No puedes mentir", afirma Del Val entre risas, mientras Nuria Roca comparte que mantiene una amistad con un ex.