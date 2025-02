Pilar Vidal, sobre la supuesta pareja de Iker Casillas: "Ella no necesita estar con un futbolista retirado"

El exjugador del Real Madrid, Iker Casillas, vuelve a protagonizar la portada de una revista junto a una nueva joven: Claudia Bavel. Ante los medios, el futbolista ha tirado de ironía cuando le han preguntado por las fotografías y se ha 'desentendido' de ella.

Sin embargo, la influencer ha acudido a varios medios de comunicación para dar más detalles sobre su relación con Iker Casillas. Asegura que han hablado de un futuro en común y que han mantenido una relación abierta y a distancia.

"No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, no entiendo por qué me das 'like', me sigues y no me contestas", le recrimina Claudia a Iker durante su intervención en De Viernes.

Desde el plató de La Roca, Pilar Vidal aporta más información sobre la supuesta relación que mantienen ambos. "Yo creo que ella no quiere arreglar nada. Lo tiene todo muy claro, ya lo dijo: que ella no necesita estar con un futbolista retirado, que los tiene en activo", comenta la colaboradora.