Nuria Roca, tras ver el diseño de unas bragas complementadas con ratas disecadas: "Me están dando arcadas"

Una diseñadora australiana está volviéndose viral gracias a sus diseños de lencería femenina que se realiza con ratas reales disecadas.

Una diseñadora australiana utiliza ratas reales disecadas para hacer lencería femenina. Una idea que se está volviendo viral en redes sociales ya que la creadora los está compartiendo en las plataformas.

No obstante, en La Roca la idea no ha causado furor. "¿De rata el animal?", pregunta sorprendida Nuria Roca. "Qué asco por favor, es vomitivo", reacciona Sara Ramos.

"Me está dando arcadas", acaba diciendo la presentadora. Eso sí, tiene la curiosidad de saber cuánto valen, una respuesta que no sabía nadie en el plató.

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