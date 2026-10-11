Nuria Roca, sobre el libro de Isabel Díaz Ayuso: "Seguro que tiene interés porque todo lo que hace lo tiene"

La presentadora ha pronosticado un gran interés por parte de la ciudadanía con las memorias que sacará la presidenta madrileña a finales de año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicará su primer libro el próximo 2 de diciembre. 'Intimo' es el título elegido por la presidenta regional para un libro en el que asegura haber repasado su vida "al completo" y se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político.

Una noticia que ha sido analizada por los colaboradores de La Roca. "La portada es chulísima, preciosa", ha reaccionado Nuria Roca al ver cómo será el libro.

Además, la presentadora tiene claro que, independientemente de cuál sea el contenido exacto del libro suscitará el interés de los lectores.

"Seguro que tiene interés porque todo lo que hace tiene interés", ha zanjado.

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