Nuria Roca y Juan del Val reconocen que practican el fenómeno 'Solomoon' de irse de vacaciones sin la pareja: "Llevamos haciéndolo mucho tiempo"

El matrimonio ha explicado que es algo que llevan practicando, marcharse sin el otro de vacaciones con otros amigos o con la familia.

Berni Barrachina ha explicado en el plató de La Roca el fenómeno 'Solomoon', es decir, irse de vacaciones sin tu pareja. Y al explicarlo, Nuria Roca y Juan del Val están muy de acuerdo en practicarlo ya que ellos ya lo hacían antes de que se denominara de esta manera.

"A lo mejor tus amigos no tienen por qué ser los amigos de tu pareja", señala la presentadora.

Tras escuchar las ventajas e inconvenientes del fenómeno 'Solomoon', Nuria Roca se ha reafirmado en su intención de seguir yéndose de vacaciones sin la pareja: "Yo siempre he llamado a esto vacaciones de pareja. Te tomas vacaciones de tu pareja y por lo menos tres días ni teléfono ni saber nada". "Sin teléfono no lo hemos hecho jamás", ha apostillado Juan del Val, quien ha acabado explicando que el 'Solomoon' es algo que llevan haciendo "un montón de tiempo".

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