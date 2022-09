Antes de terminar su entrevista en el plató de La Roca, Nuria Roca pide a Pablo Carbonell que se anime a tocar algo en directo: "¿Te apetece rememorar viejos tiempos?". El actor cuenta una divertida anécdota que vivió con Juan del Val cuando éste no le dejó entrar en un plató porque el también cantante llegó tarde: "Te tengo una manía...".

Además, Carbonell canta varias canciones al ritmo de la guitarra en directo tras la petición de Nuria Roca, lo que la presentadora de La Roca no se espera es el tipo de temas que canta: "Eso me pasa por pedirle a Pablo Carbonell que se arranque por algo". Pero el actor continúa con el momentazo. "Espera un momento, que me van a despedir", vuelve a interrumpir la presentadora a Carbonell, al que, incluso, agarra la guitarra ante la inesperada letra de la canción. Puedes ver el cómico momentazo en el vídeo principal de esta noticia,