Miguel Bosé charló en directo con Nuria Roca en laSexta de su nuevo libro, 'El hijo del Capitán Trueno', una entrevista en la que el artista recordó varios momentos que han marcado su vida.

Tras esta charla, Roca quiso aclarar el motivo por el que la pandemia de coronavirus no formó parte de esta conversación, dado que Bosé ha mostrado pública y repetidamente sus postulados negacionistas con el COVID-19.

"Quería hablar de su vida apasionante. Sé que mañana me criticarán, pero me daba igual hablar del coronavirus, porque tiene una vida tan apasionante que no hace falta", argumenta la presentadora.

Durante su entrevista en La Roca, Miguel Bosé se ha abierto en canal hablado sin tapujos sobre cómo fue su infancia y su adolescencia. Acerca de su padre, revela que su relación fue mala durante años. "Todo lo que yo hacía era para él del mundo de las nenazas", ha recordado con Nuria Roca.

Por otro lado, Miguel Bosé también se ha sincerado sobre sus hijos. Le dicen que es "muy pegajoso y pesado" y él les responde así: "Yo les contesto que en dos años me van a decir que no les abrace frente a sus amigos, así que les digo que ahora se callen".