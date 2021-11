Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, es uno de los protagonistas de 'El hijo del Capitán Trueno', el libro en el que echa la vista atrás hacia su infancia, adolescencia y la relación con sus padres. En La Roca, en su primera entrevista en directo, ha explicado que él nunca cumplió las expectativas que tenía su padre sobre él, tenía otros intereses, como la lectura o los viajes, era tranquilo, nada rudo y eso, dice, "le creaba una gran frustración". "La relación no fue muy buena. No supe, como niño, entender qué le hacía falta a este padre para que yo cumpliese con sus deseos".

Nuria Roca le ha preguntado si llegó a entender a su padre, y este ha respondido que era imposible. "Todo lo que hacía estaba mal, todo era el mundo de las nenazas. No sabía cómo afrontar esa situación", ha reconocido el artista. También ha considerado que su padre "estaba prisionero de su personaje": "En la época del franquismo, era un dios, y como dios se le permitía todo. Esto me provocaba mucho rechazo, esa figura tan exagerada y tirante. Mi padre no me llegaba", ha concluido.

Por otro lado, Miguel Bosé también ha confesado cómo es la relación que él tiene con sus hijos. "Me dicen que soy muy pegajoso y pesado", ha desvelado. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.