Nuria Roca, sobre los restaurantes que cobran un suplemento por cuentas separadas: "Si me hacen eso, me levanto y me voy"

La presentadora ha reaccionado a la noticia de que algunos locales "se están plantando" ante los clientes, y ha dicho que si ella se viese obligada a pagar un extra por dividir una cuenta, haría un "sinpa".

Nuria Roca ha reaccionado a la noticia de que algunos "restaurantes se están plantando ante los clientes que pagan cuentas por separado" y están "empezando a cobrar un suplemento por cuentas separadas". "Si eso me lo hacen, me levanto y me voy. Hago un 'sinpa'", ha comentado la presentadora entre risas.

Por su parte, Juan del Val ha señalado que "ahora te cobran tres euros por 'servicio'", a lo que ha añadido que "el 'servicio' es el pan, que a lo mejor tú no lo quieres". "Y hay algunos restaurantes a los que tú llegas y tienes una botella de vino y un plato de jamón en la mesa, y luego lo pagas", ha subrayado el escritor.

