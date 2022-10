Sara Ramos presenta en el plató de La Roca un truco para la gente que tenga la oreja despegada: "Si tu oreja no está bien pegada a la cara, he buscado en Tik Tok qué puedes hacer", explica la periodista, que enseña un vídeo en el que una mujer se pega las orejas a la cabeza para que no le sobresalgan del peinado.

"Estoy notando a Nuria un poco tensa", interrumpe Juan del Val en el plató, donde Nuria Roca afirma que "todos los temas que tengan que ver con las orejas despegadas me afectan muchísimo".

"No me hace ninguna gracia que me traigáis vídeos de gente con orejas despegadas", confiesa la presentadora, que desvela, incluso, que intentó pegárselas con pegamento: "Cuando una tiene un trauma intenta buscarle solución como sea. Yo hice pegamento, doble cinta...". "Al final están pegadas y punto y pelota", explica Nuria Roca, que muestra en directo cómo es su oreja en la actualidad.