Nacho García, tras escuchar a Juan Carlos I decir que "nadie es profeta en su tierra": "Que no eres Almodóvar"

El colaborador ha recordado que si el rey emérito no tiene la aprobación de un sector de la sociedad española es por "muchas razones".

Juan Carlos I ha sido galardonado en Francia por sus memorias tituladas 'Reconciliación'. Y, en el acto de la entrega del premio, el rey emérito ha lanzado varios mensajes a España: "Un rey debe ejercer su mandato en la dimensión pública, que está marcada por los aspectos políticos y por ser rey. He decidido publicar estas memorias sobre mi vida, sobre mi mandato como jefe de Estado de un país europeo porque estoy entrando en una edad en la que puedo ser muy crítico con el pasado".

En un momento de su discurso, Juan Carlos I ha reconocido la falta de apoyo de parte de la sociedad española, aunque lo ha hecho explicando que "nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá diferentes opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados".

Y, en La Roca, Nacho García ha reaccionado a las palabras del emérito: "Hay que contarlo como lo que es. Que él diga 'nadie es profeta en su tierra'... que no eres Almodóvar, que no eres un artista enorme que dice 'vaya, no me están valorando bien en mi tierra'. Hay unas razones, muchas, por las que en España hay mucha gente de la que no tienes la aprobación".

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