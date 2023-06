Nacho García analiza el vídeo de la presunta infidelidad que habría cometido Damiano, cantante del grupo ganador de Eurovisión Maneskin y "un pedazo de pibón", en palabras del colaborador de La Roca, que resume así la polémica: "Ha hecho un Íñigo Onieva". Y es que, según explica, han salido unas imágenes del artista, que tenía novia, "comiéndole la boca a otra señora desencajando la mandíbula como una boa constrictor".

"Él dice que ya habían roto antes, me da exactamente igual, no es tan famoso", agrega García, que destaca dos aspectos del vídeo: "el que intenta tapar para que no graben pero con pocas ganas" y el hecho de que la chica estaba fumando. Una circunstancia que aprovecha para lanzar un consejo: "No os lieis con gente mientras está fumando, es asqueroso, es como chupar el cenicero de un coche".

