Desde este mes de abril ya se puede presentar la declaración de la renta. Y con estas fechas, también surge la duda de si sale más rentable presentarla de manera individual o hacerlo conjuntamente con tu pareja cuando estás casado. Una duda que la ha resuelto un abogado en La Roca.

"Las reducciones a veces sale más a cuenta hacerla de manera individual que de manera conjunta. En caso de ser padre o madre, tienes una reducción de 2.500 euros. Si es conjunta es de 3.400. Además, hay un mínimo por el que no tributas. Los primeros 5.500 euros no tributan, conjuntamente es 8.900 euros. De manera conjunta puede salir mejor cuando una persona trabaja y la otra no", ha explicado.