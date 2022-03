Natasha conecta con La Roca desde un armario, en la ciudad donde se encuentra refugiada tras tener que abandonar su hogar. "No se puede encender la luz al atardecer, con lo cual solo puedo hablar con vosotros desde un armario", explica.

La madre explica que sus hijos duermen mejor en el nuevo refugio y que el único objetivo que tienen es "luchar por nuestra tierra, por nuestras casas, por nuestras vidas y por el futuro de nuestros hijos".

"Prefiero no hablar de guerra con ellos porque siempre por la tele escuchamos el mismo tema, si empeora, si mejora...", asevera. "Hablamos del futuro, del estudio, de aprender inglés y español". Puedes ver su testimonio completo en el vídeo que acompaña estas líneas.

El testimonio llena de emoción a Nuria Roca y Mamen Mendizábal

"Me da un poco de vergüenza nuestra emoción, con la entereza suya... porque digo, qué tía, con la entereza que tiene", dice Mendizábal mientras Nuria Roca hace una pausa, visiblemente emocionada. Puedes ver el momento y escuchar su historia en el vídeo.