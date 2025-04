Juan del Val rompe una lanza a favor de ir al psiquiatra: "Estuve 6 años en tratamiento, hay que normalizarlo"

"Sin salud mental no hay salud, hay que normalizar ir al psiquiatra", aseguró Juan del Val, en este programa de La Roca donde hablaron del bienestar emocional, psicológico y social con un psicólogo clínico y psicoanalista.

Al hilo del Día mundial de la salud mental, en el programa de La Roca debatieron sobre la importancia de dar voz a este tema que está dejando de ser tabú con el paso de los años y entre distintas generaciones.

Por su parte, Juan del Val rompió una lanza a favor de ir al psiquiatra. "Sin salud mental no hay salud, hay que normalizar una situación que es fundamental, hay que normalizar ir al psiquiatra", aseguró. En este sentido, el colaborador no dudó en hablar de su caso personal admitiendo que él pasó 6 años en tratamiento y que "hubo un momento" en el que no estuvo bien.

"Hay una frase que me parece maravillosa, que es que el cuerpo es el escenario de la mente, es decir, que todo lo que nos pasa por la cabeza pueda afectarnos al cuerpo manifestándose de distintas formas", comentó la actriz Antonia San Juan, invitada al programa para charlar sobre el tema.

Al respecto, Augusto Abelló, psicólogo clínico y psicoanalista, explicó cuáles era las claves para saber si necesitas ir a terapia al notar que algo no va bien. "Si te sientes mal, si no puedes seguir haciendo la vida que querías con las herramientas que tenías hasta ese momento, si tu entorno más cercano te dice que estás mal, aunque no te estés dando cuenta, hazles caso", afirmó. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de La Roca de 2024.