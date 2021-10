La línea entre el estar bien de salud mental y necesitar atención experta puede ser muy fina en algunas ocasiones. Así lo reconoce Augusto Abelló, psicólogo clínico y psicoanalista, que en La Roca ha recordado que "sin salud mental no hay salud".

Para saber si necesitamos atención psicológica, el experto insiste en que es muy difícil de determinar qué es normal y qué no, y asegura que no hay un grupo de enfermos y otro de sanos, "sino un continuo entre cierta salud o cierta enfermedad", salvo caso muy graves.

Pero sí hay factores que nos pueden alertar de que algo no va bien: "Si te sientes mal, si no puedes seguir haciendo la vida que querías con las herramientas que tenias hasta es momento, si tu entorno más cercano te dice que estás mal aunque no te estés dando cuenta, hazles caso", ha aconsejado el psicólogo.