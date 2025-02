Juan del Val: "Se puede no estar a favor del aborto, pero no presiones ni coacciones a una mujer"

Juan del Val ha sido más que claro en su intervención sobre los grupos antiabortistas que hay en España. Sobre esos grupos 'provida' que esperan cerca de las clínicas para tratar de convencer a las mujeres de que no se sometan a un aborto.

"Un matiz, me parece importante el aclarar los términos sobre provida. Se puede ser, y me parece legítimo, el no estar a favor del aborto. Por algo ideológico, religioso... eso es una cosa", cuenta.

Pero explica: "Otra cosa es imponer tu moral a otras personas bajo coacción. No presiones y no coacciones a una mujer que está en un momento complicado".