El duro testimonio de una víctima de burundanga: "Empecé a sentirme muy mal, como un trapo; la Policía me dijo que no me podía ayudar"

Alicia estaba en una boda fuera de España cuando, en un momento dado, empezó a sentirse "muy mareada", después de que la sentasen en "la mesa de los solteros" con gente que no conocía.

Alicia, víctima de burundanga, cuenta en La Roca su terrible experiencia en una boda a la que asistió fuera de España. "Me sentaron en la mesa de lo de los solteros, con gente que no conocíamos y empecé a sentirme muy mal, muy mareada. Me fui al baño, me encontré a otra amiga y le dije que me tenía que ir, que sentía que no controlaba", ha recordado.

Así, la mujer habló con la wedding planner, tras lo que se fue al hotel en un transfer. "Realmente yo era un trapo y cuando me levanté al día siguiente, la pulsera de diamantes que llevaba (en la boda) me había desaparecido. Me habían robado", ha señalado, tras lo que ha indicado que fue a la Policía, pero que le dijeron que no la podían ayudar. "Algo nos habían echado en la bebida porque yo nunca, en mis 43 años, me he sentido así", ha lamentado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.