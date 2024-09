Juan del Val reflexionó en La Roca sobre las relaciones y señaló que "hay algo que está en la raíz del problema y tiene que ver con la inseguridad". "Generalmente la seguridad te lo da lo económico, y que la mujer dependa de ti ha ocurrido a lo largo de la historia", subrayó, tras lo que expresó que cree que "la pareja está dejando de tener sentido", y explicó por qué piensa esto.

"La pareja no tiene sentido porque no se necesitan el uno al otro para casi nada. Antes, las parejas se establecían por una relación de intereses, como el económico o a la hora de tener hijos. Sin embargo, ahora una mujer puede tener un hijo sin un hombre", argumentó Del Val, quien considera que "la pareja se va a replantear a lo largo de las generaciones porque ya no existe la relación de necesidad, y cada vez existirá menos".

"Ahora, si estás con alguien es porque quieres", añadió entonces Gonzalo Miró a lo que Juan del Val respondió que "eso es una cosa maravillosa que tendría que haber ocurrido siempre". Puedes ver la reflexión completa del colaborador de La Roca sobre las relaciones en el vídeo principal que acompaña a la noticia.